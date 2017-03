Igen en person fundet død - mange politifolk tilstede

Tirsdag 21. marts 2017 kl. 17:14Om det er mistænkeligt, vides endnu ikke, men et større antal politifolk er sent i eftermiddag igang med undersøgelser og efterforskning i landsbyen Løsning mellem Horsens og Vejle. Hvor man tidligere på dagen fandt en død person. Endnu ikke nærmere identificeret.Den døde blev fundet i et større boligområde, hvor politiet lige nu arbejder, men ikke har mange oplysninger.