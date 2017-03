Barsk IRA-leder død

Tirsdag 21. marts 2017 kl. 13:54Den tidligere irske republikanske hærs (IRA) leder og mangeårigt medlem af parlamentet James Martin McGuinness er død 66 år. Bukket under for kort tids sygdom. Dermed er et af vidnerne til mange blodige år i Nordirland for altid borte. Et liv, der dengang under fjendtlighederne mellem protestanter og katolikker, var placeret inden for lidt af hvert.Når man tænker på dagens skræk for terror, er det erindringen værd, at James Martin McGuinness bl.a. blev kastet i fængsel for i sin bil at have 100 kg sprængstof og 5.000 stykker ammunition. Først i dette årtusinde indfandt den kultiverede dialog og dermed freden sig i Nordirland, og han fik fremtrædende plads også der.James Martin McGuinness forlod sit politiske virke i januar på grund af sin sygdom.