20 dræbt af bilbombe

Tirsdag 21. marts 2017 kl. 02:56Ugens første døgn blev sluttet med en dødbringende bilbombe i den irakiske hovedstad Bagdad. Mindst 20 blev dræbt på en markedplads, da bomben sent i aftes blev udløst. Yderligere et stort antal blev kvæstet og i hast bragt til behandling på byens sygehus.Endnu har ingen givet sig tilkende som ansvarlig for bilbomben. Tidligere har oprørgruppen Islamisk Stat (IS) stået bag tilsvarende bomber i Bagdad, senest for en måned siden, hvor 48 blev dræbt.