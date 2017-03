David Rockefeller død

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 20. marts 2017 kl. 17:42Vel en af verdens mest kendte personer (i alle tilfælde navnet) David Rockefeller er død 101 år. Dermed er en eventyrlig amerikansk bankmands liv slut med så mange aftryk sat i den internationale historie, at det nærmer sig udødelighed. Han døde i sit hjem i staten New York.David Rockefeller blev født i New York som søn af en oliemagnat og barnebarn af en industrimand. Det lå altså fra fødslen i kortene, at han skulle være noget med penge. Hvilket han blev - nemlig bankmand og jonglør med enorme penge-summer gennem hele sit liv.