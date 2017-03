Mand brød ind i kælder i Nykøbing F - for at sove

Mandag 20. marts 2017 kl. 15:10En 26-årig mand fra København følte sig åbenbart for langt hjemmefra, da han i weekenden brød ind i en ejendom midt i Nykøbing F - og lagde sig til at sove i kælderen. Indbruddet skete ved at slå en rude itu, hvilket øjensynligt blev hørt af beboerne.I alle tilfælde blev politiet tilkaldt for at vække den allerede sovende mand meget tidligt lørdag. Han får nu en bøde for sin ultrakorte "overnatning".