140.000 kr. i bøde til optikere - vildledte kunderne

Mandag 20. marts 2017 kl. 09:46Betingelserne for at opnå rabat ved brillekøb hos optikerne i kæden Profil Optik var skrevet med så små bogstaver og så “usynligt” (i en kampagne i 2015), at det vildledte kunderne. Derfor har optikerne nu fået en bøde på 140.000 kr. for at vildlede kunderne. Forbrugerombudmanden gik ind i sagen efter klage fra en kunde.Derefter blev Profil Optik anmeldt til politiet, og nu er bøden for at overtræde markedføringloven faldet.