7 guldmedaljer til Nykøbing-brydere ved DM

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 20. marts 2017 kl. 09:34Der var den helt store medalje-høst til brydeklubben Thor fra Nykøbing F ved weekendens DM for ungdom. Hele 7 guldmedaljer, 7 af sølv og 4 af bronze blev det til. Talenterne fra BK Thor optrådte så at sige på stribe i Odense, der var værtby for mesterskabstævnet.De 7 DM-titler blev vundet af Viktor Larsø, Rasmus Ulriksen, Lukas Høier Jensen, Bertram Lauridsen, Karoline Koldby, Gerd Siemens og Nikolai Mohammadi.