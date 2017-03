Masser af badende unge mast ihjel under stort væltende træ

Mandag 20. marts 2017 kl. 07:4218 unge blev dræbt på stedet, mens 2 senere døde af deres kvæstelser mellem hænderne på lægerne på et lokalt sygehus. De blev søndag mast ihjel under et stort væltende træ i et turistområde i det vestafrikanske land Ghana. Flere end 20 andre er alvorligt kvæstet, hvorfor antallet af døde ikke kan udelukkes at stige.Kæmpetræet faldt ned ved et vandfald (Kintampo), for hvis fod de mange mennesker badede i uskyldig uvidenhed. Ulykken skete øjensynligt som følge af tiltagende regn.