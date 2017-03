Kvinde tankede bil og lod sin arbejdplads i Faxe betale

Søndag 19. marts 2017 kl. 23:46En 37-årig kvinde er af retten i Næstved idømt 60 dages betinget fængsel for lidt for meget opfindsomhed med et benzinkort fra sin arbejdplads. Hun var vikar i Faxe kommune i 2014-2015 og nåede at tanke sin bil 31 gange for over 8.000 kr.Kvinden har psykiske problemer, og behandling heraf er en del af den betingede dom.