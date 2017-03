Andelboligforenings trængsler nærmer sig måske enden

Søndag 19. marts 2017 kl. 20:51Sidste efterår kastede andelboligforeningen Baunevænget 1 i Slagelse håndklædet i ringen og indledte en økonomisk rekonstruktion. De 12 boliger i den vestlige bydel fra "de fede tider" i 2008 er nu nået delvis i mål, idet der er indkaldt til møde om et forslag til rekonstruktionen 29. marts i retten i Næstved.Der skal kreditorerne og andelhaverne se, om de kan enes om det udarbejdede forslag til en økonomisk løsning. I alle tilfælde nærmer trængslerne sig enden. Også selvom det skulle ende med et brag.Mange andelboliger rundt i Danmark lider stadig under, at de blev handlet alt for dyrt i netop "de fede tider".