Festlig fødseldag endte med sønnens prygl af sin far

Søndag 19. marts 2017 kl. 18:47En mand netop fyldt 50 år er indlagt på Rigshospitalet i København, efter at han i nat fik en ordentlig omgang prygl af sin 20-årige søn under en familiefest i Lejre ved Roskilde. Sønnen benyttede et kricketbat til afstraffelsen af "den gamle". Hvad de 2 var kommet i klammeri omkring vides ikke.Sønnens vold mod faren var imidlertid så alvorlig, at politiet har valgt at fremstille ham i grundlovforhør sigtet for grov vold.