Hus brændt ned - mand reddet ud af brandvæsenet

Lørdag 18. marts 2017 kl. 23:16De nærmere omstændigheder omkring en voldsom brands opståen i aften i et hus i nordvest sjællandske Hundested foreligger ikke. Huset er i løbet af et par timer på det nærmeste brændt ned, og som den eneste i huset blev en mand reddet ud af brandvæsenet.Manden råbte højt efter hjælp fra et tagvindue. Det blev hørt af naboer, som slog alarm. Manden blev efter at være reddet ud af huset bragt på sygehus til behandling for røgforgiftning.