Endelig reaktion - hele 30.000 i demo mod den tyrkiske enehersker

Lørdag 18. marts 2017 kl. 22:05Der har ikke været meget at se til tyrkisk opposition de sidste mange måneder. Fordi folk med andre meninger forfølges og spærres inde. Men nu var der endelig en demonstration, der var til at "føle på". 30.000 på gaden i dag i sydtyske Frankfurt protesterede mod den tyrkiske enehersker Recep Erdogan. Nej til diktatur - ja til demokrati og frihed, lød parolen under demonstrationen. Også i Danmark er der nu betydeligt røre i tyrkiske kredse. Hvor man fortæller om, hvordan folk bliver angivet for deres meninger og følgeligt ikke kan risikere at rejse til Tyrkiet. Fordi forfølgelse og indespærring er en indlysende aktion imod dem straks efter ankomsten. Imens buldrer Erdogan løs ved tyrkiske valgmøder, hvor han taler dunder mod europæiske lande som Tyskland, Holland og Østrig.Støttet af tyrkiske aviser (billedet), der følger ham med anklager om nazisme mod bl.a. den tyske kansler Angela Merkel. Erdogan truer sågar med tyrkisk opstand i hele Europa.