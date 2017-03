Canada tager åbent imod titusinder af indvandrere

Lørdag 18. marts 2017 kl. 10:32De 36 millioner indbyggere i Canada bliver i øjeblikket hastigt flere, bl.a. fordi landet tager åbent imod titusinder af indvandrere. For at rejse ind i den canadiske stat, der har den engelske dronning som overhoved, skal indvandrere blot udfylde en erklæring fra internettet. Det har over 72.000 alene fra Mexico gjort de seneste 3½ måneder.Når så mange søger til Canada, skyldes det gode økonomiske og arbejdmæssige forhold. En solid økonomisk vækst på 1,1-3% de sidste 5 år og forholdsvis lav arbejdløshed (6-7%).Antallet af invandrere til Canada fra mellemamerikanske Mexico er steget stærkt efter USA-præsident Donald Trumps afvisende politik over for landet og dets indbyggere.