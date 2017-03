Korrupte offentligt ansatte slipper for fængsel

Fredag 17. marts 2017 kl. 19:54De første sager i kølvandet af den pinlige bestikkelse-sag med udspring i region Sjællands IT-afdeling var for nogle måneder siden for retten. Da blev 2 korrupte offentligt ansatte idømt 60-120 dages fængsel. De 2 skal nu alligevel ikke i fængsel har østre landret i dag bestemt.Landretten har omgjort byrettens domme. De skal begge i stedet udføre samfundtjeneste. De er dømt for at have modtaget elektronik fra IT-leverandøren Atea. Elektronik der endte hos både deres børn og koner.