Jysk lufthavn på fremmarch med overskud og udvidelse

Fredag 17. marts 2017 kl. 16:09Billund Lufthavn er Danmarks næststørste, og nåede i 2016 over 3 millioner passagerer. Fik stort overskud og har sat et udvidelse-projekt igang. Et såkaldt multihus på 6.500 kvm skal forøge pladsen til passagererne og forbedre arbejdforholdene i lufthavnen. Den har 900 ansatte.Den jyske lufthavn havde fremgang på alle områder i 2016. En sjælden, men god melding i disse turbolente tider.