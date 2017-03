Skoleskyderi i Frankrig udløser alarm om terror

Torsdag 16. marts 2017 kl. 14:03Næppe er meldingen fra Paris om en brevbombe kommet, førend de næste oplysninger om skoleskyderi i den sydfranske by Grasse kun 15 km fra middelhavbyen Cannes er dukket op. En svært bevæbnet mand har kvæstet flere, meldes det. Der er på baggrund af angrebet udløst fransk terror-alarm.Fransk politi skulle allerede have anholdt en 17-årig dreng, mens en anden menes at være på flugt.