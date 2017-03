Brevbombe eksploderet på IMFs kontor i Paris

Torsdag 16. marts 2017 kl. 12:41Den foreløbige melding er, at en person er blevet kvæstet, da en brevbombe for kort tid siden eksploderede på den internationale valutafond IMFs kontor i den franske hovedstad Paris. Kontoret er beliggende ikke langt fra det franske præsidentpalads.Der foreligger ingen yderligere oplysninger, men det må formodes at et større sikkerhed apparat er sat iværk.