Drenge tændte ild til gammel biografbygning i Nakskov

Torsdag 16. marts 2017 kl. 10:47Det var 3 drenge på 13-15 år, der ved leg med ild antændte den voldsomme storbrand i den gamle biografbygning i Nakskov for en uge siden. Drengene har erkendt, at de legede med ild på stedet, og de 2 ældste på 15 år er nu sigtet for brandstiftelse.Den gamle biografbygning brændte ned til grunden. Flere måtte på sygehuset til tjek for røgforgiftning, fordi branden udviklede farlig røg.