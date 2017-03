Holland står fast på demokratiet - styrket over for Tyrkiet

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 16. marts 2017 kl. 08:27De hollandske vælgere har givet regeringchefen opbakning og cementeret landets demokratiske ståsted ved parlamenvalget i går. Det er ikke endeligt opgjort, men regeringens leder Mark Ruttes parti (VVD) fik flest stemmer med 21%, og den invandrer-kritiske Geert Wilders frihedparti 13%.Lige i haserne fik kristendemokraterne 12%. Hele valgresultatet forventes at foreligge inden for nogle timer. Det styrker landets ledere over for kritikken fra Tyrkiet. En diplomatisk krise skabt af tyrkerne, men som ikke får nogen nævneværdig betydning, hverken i Holland eller det øvrige Europa.