Stak af fra politiet i høj fart fra Maribo til Nakskov

Onsdag 15. marts 2017 kl. 22:25Det lykkedes ikke en politipatrulje sent i aftes at følge med en bil, man ønskede at standse i Maribo. I høj fart med politiet i hælene forsvandt bilen i Nakskov. Hvor den senere blev fundet parkeret, men uden personer i nærheden. Politiet forsøger nu at finde ud af, hvem der sad bag rattet.Flugten fra politiet fandt sted på de små veje mellem Maribo og Nakskov, hvor det altså gik meget stærkt.