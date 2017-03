Nye selvmord-bombeangreb i syriske Damaskus

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 15. marts 2017 kl. 21:59Den syriske hovedstad Damaskus er igen i dag blevet ramt af et sandt blodbad i kølvandet på et par selvmord-bombeangreb. Mindst 31 meldes i aften dræbt, men antallet ventes at stige efterhånden som redningarbejdet skrider frem. Der er også mange hårdt kvæstede.Dagens 2 bomber blev bragt til sprængning i og ved hovedstadens gamle justitpalads.I sidste weekend var Damaskus også mål for flere bombeangreb, der resulterede i mindst 44 dræbte.