Kemikalie-udslip ved Bella Center i København

Onsdag 15. marts 2017 kl. 20:29Hvad der er op og ned omkring et muligt kemikalie-udslip ved Bella Center i Ørestaden i København i aften vides endnu ikke. Brandvæsen og politi arbejder i området, der er afspærret. Det præciseres, at ingen lige nu er i fare. Det var lugt af ammoniak, der førte til alarmen.Den indløb til politiet ved 19-tiden, hvorfor man endnu ikke har haft lang tid sammen med brandvæsenet til at danne sig et overblik.