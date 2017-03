Holland til valg i dag - regulært opgør om islam og frihed

Onsdag 15. marts 2017 kl. 15:29De hollandske vælgere afgør i dag, hvorledes det politiske billede i landet skal se ud de kommende år - og deltager i et regulært opgør om islam og frihed. Alt imens landets konflikt med det muslimske Tyrkiet brager løs. Der er op til dagens afstemning ikke lagt fingre imellem i partiernes debatindlæg.I afslutningen i går fastslog den markante islam-kritiker Geert Wilders, at muslimerne er den største trussel mod det frie Holland. Den hollandske regeringchef Mark Rutte sagde i sit sidste indlæg før valget, at EUs forhandlinger med Tyrkiet om medlemskab bør stoppes.