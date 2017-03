Skattevæsenet sender hus i Rødby til tvangauktion

Onsdag 15. marts 2017 kl. 13:20Ejendommen Sædingevej 5 i Rødby er på vej til tvangauktion i retten i Nykøbing F onsdag 5. april. Det er et hus med 84 kvm bolig og 728 kvm grund offentligt vurderet til 510.000 kr. Auktionen er begæret af skattevæsenet på grundlag af en restance på lige under 40.000 kr.Huset er behæftet med gæld på tilsammen lige under ½ million kr.