Kvinde forsøgte at myrde sin samlever i natligt drama

Onsdag 15. marts 2017 kl. 08:20En 40-årig kvinde blev i nat anholdt efter et drama i en lejlighed i nordjyske Brønderslev. Hvor hun forsøgte at myrde sin 20 år ældre samlever. Mordforsøget skete ved, at hun stak en kniv i maven på manden - men efterfølgende alarmerede hun selv redning og politi.Den kvæstede mand overlever nattens ugerning, lyder meldingen fra sygehuset til morgen. Kvinden forventes i dag fremstillet i grundlovforhør, hvor politiet vil kræve hende fængslet.