Fritidfisker druknet

Onsdag 15. marts 2017 kl. 08:09En 72-årig mand, der blev eftersøgt med såvel både som helikopter i aftes, er fundet druknet i Knebel Vig, der har forbindelse til Århus-bugten ved det sydlige Djursland. Manden var i går på lystfiskeri, men har muligvis været udsat for en ulykke eller er blevet syg.Lystfiskerens båd og bil blev begge fundet længe inden man fandt ham. Det var et ilde varsel, som ganske rigtigt førte frem til et lig.