Mand i Vordingborg fik stjålet sit hævekort af frækt par

Tirsdag 14. marts 2017 kl. 22:27En 79-årig mand i Vordingborg fik i går stjålet sit hævekort af et ualmindelig frækt par. De kontaktede ham, da han havde benyttet en hæveautomat. Manden afviste at tale med dem og kørte hjem - hvor kvinden og manden fra tidligere imidlertid dukkede op igen. Parret var fulgt efter ham.Endnu engang afviste den 79-årige at tale med de 2, hvorefter de kørte bort. Bagefter opdagede manden, at hans hævekort og sygesikringkort begge var stjålet.