Mellemstort tankskib kapret ud for Afrikas østkyst

Tirsdag 14. marts 2017 kl. 20:26Efter sigende skulle 20 personer stå bag kapring af et mellemstort tankskib ud for Afrikas østkyst. Hvor det var beregnet at skulle sejle sin last til Somalia, men ikke kom så langt. Tankskibet "The Aris 13" har en besætning på 8. Skibet er bygget i 1990 og er 62 m langt.Besætningen sendte i går meddelelse om, at skibet blev forfulgt, hvorefter det forsvandt fra overvågning-systemet.Det er adskillige år siden, der sidst var kapringer af skibe omkring den afrikanske kyst, men måske det genopblusser nu.