Minister-storm blev en fuser

Tirsdag 14. marts 2017 kl. 18:39Flere dages optræk til storm på transportminister Ole Birk Olesen er i eftermiddag endt som en fuser. Ministeren har beklaget håndteringen af PostNord krisen. Dermed er luften renset, og politikerne kan bruge kræfterne på at finde en løsning - og de mange penge, postvæsenet mangler i kassen.PostNord ledes fra Sverige, og det har jo ikke ligefrem været nogen succes. Servicen falder og underskuddet stiger. Nu skal svenske og danske politikere sammen se, om de kan finde en løsning, der peger fremad for postvæsenet, selvom det jo ingen fremtid har i traditionel postmæssig forstand.Man skulle nok ikke have afhændet postgiro til en privat bank, men have beholdt den i postvæsenets eget regi. Dertil kommer andre, især digitale muligheder, hvor man nærmest har siddet på de hænder, der skulle betjene computer-tastaturet.