Officielt engelsk farvel til EU klar - det globale England på vej

Tirsdag 14. marts 2017 kl. 14:58Efter godkendelse i det engelske parlaments 2 kamre er det officielle farvel til EU nu klar. Inden for de kommende uger afleverer den engelske regering sin udmeldelse, og så går processen med at løse alle de snærende bånd til det store europæiske bureaukrati igang.Mens der sættes ekstra skub i en anden proces - med at indgå nye aftaler i hele verden. Det globale England er landets nye image.