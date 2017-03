53-årig bilist dræbt af traktor

Tirsdag 14. marts 2017 kl. 14:09En uge efter en dramatisk kollision mellem en meget stor traktor og en bil på Odsherredvej ved Nykøbing Sj er den svært kvæstede 53-årig mand bag rattet i bilen død. Efter ulykken forsvandt traktor og føreren af den, og sidenhen viste det sig, at den var ført af en 21-årig mand.Politiet er stadig ifærd med at efterforske den tragiske ulykke, herunder at finde ud af, om den unge traktorfører flygtede efter ulykken, eller om noget andet kunne begrunde, at han forsvandt.