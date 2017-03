Prins Richard af Berleburg død

Tirsdag 14. marts 2017 kl. 10:49Danske prinsesse Benedikte har mistet sin mand. Prins Richard af Sayn-Wittgenstein-Berleburg er død 82 år. Et dødfald, der kom pludseligt selvom han for nogle år siden fik kræft og blev behandlet intensivt herfor. Han blev viet til Benedikte i 1968, og siden boede de på slottet Berleburg i tyske Nordrhein-Westfalen.Benedikte og Richard fik 3 børn, hvoraf sønnen Gustav overtager slottet i Berleburg efter sin far.