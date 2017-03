Slag ved Dybbøl - mellem flygtende bilist og politiet

Tirsdag 14. marts 2017 kl. 09:06Det historiske sydjyske Dybbøl (området med den navnkundige mølle) kendt for slaget mod tyskerne i 1864 var ved midnattid omdrejningpunkt for et nyt slag - mellem en flygtende bilist og politiet. En 30-årig øjensynligt påvirket mand bag rattet i en bil, som efterfølgende bragede ind i en politibil, hvorefter ingen af dem kunne køre fra stedet.Politiets jagt på manden begyndte, fordi han ikke ville stoppe. Han havde gjort sig mistænkelig, fordi nummerpladerne på bilen ikke hørte til den. Manden blev anholdt efter en forholdsvis kort tur med politiet i hælene og har overnattet i detentionen.