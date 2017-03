Det er så dejligt på landet... men så kørte traktor ind i hus

Mandag 13. marts 2017 kl. 17:48Idyllen på landet blev spoleret sent i eftermiddag, da en traktor bragede ind i et hus på en lokal vej mellem Kirke Hyllinge og sommerhusbyen Vellerup nordvest for Roskilde. Ingen kom fysisk noget til ved ulykken, men både hus og traktor led betydelig overlast. Redningfolk arbejder stadig på stedet.Der var en enkelt hjemme i huset, da den uheldige traktorfører torpederede huset.