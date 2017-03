Kvinde fik tæsk da hun ville tilbageholde rambuktyve

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 13. marts 2017 kl. 11:53En ikke nærmere identificeret kvinde fik tæsk, da hun kort før midnat ville tilbageholde rambuktyve i en jagtforretning i nordkøbenhavnske Nærum. Efter at have stjålet kikkerter og andet udstyr stak de 2 maskerede mænd af og lod bilen, der var stjålet i Holbæk, stå.Bilen bragede de gennem sikkerhedgitter og facade til forretningen, og det opdagede kvinden, som så altså ville træde i aktion. Hvilket hun imidlertid ikke skulle have gjort.De 2 maskerede ikke-gentlemen er forsvundet, men politiet leder efter dem.