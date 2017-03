Regeringen bekymret over Tyrkiet - afviser besøg af landets topminister

Søndag 12. marts 2017 kl. 17:58Tyrkiets premierminister Binali Yildirims planlagte besøg næste søndag bliver nu afvist af Danmark. I eftermiddag har statministeriet offentliggjort afvisningen, der betegnes som en udskydelse af mødet, men der er ikke lagt fingre imellem i bemærkningerne til beslutningen. "Den danske regering ser med stor bekymring på den aktuelle udvikling i Tyrkiet, hvor demokratiske principper er under stort pres. Normalt ville det ikke blokere for et møde, men snarere gøre det endnu mere relevant, fordi det kunne give mulighed for at formidle denne bekymring direkte. Men den tyrkiske karakteristik af de vestlige demokratier og de aktuelle udfald mod Holland vil betyde, at et møde netop nu vil blive udlagt som udtryk for, at Danmark ser mildere på udviklingen i Tyrkiet, hvilket ingenlunde er tilfældet."Hovedskurken i hele den internationale virak, som har udviklet sig til en europæisk kulturkrise med Tyrkiet, er eneherskeren Recep Erdogan (det indsatte billede i Dannebrog). Han styrer sine "tropper" i Tyrkiet og ude i verden med hård hånd.