Den tyrkiske propaganda-syge forplantet til Danmark

Søndag 12. marts 2017 kl. 12:41Tyrkiets premierminister Binali Yildirim kommer øjensynligt til Danmark næste søndag. For at holde møde med sine tyrkiske landsmænd, og naturligvis for at propagandere for et ja til afstemningen om en ny tyrkisk forfatning, der vil give enehersker Recep Erdogan yderligere magt.Den tyrkiske propaganda-syge, der den sidste uges tid har skabt harme rundt i Europa, senest i går og i nat i Holland, har således forplantet sig til Danmark. Hvor flere partier allerede har meddelt, at de ikke accepterer tyrkiske valgmøder i Danmark.