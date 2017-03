Fulderik ville køre betjent ned inden han stak af fra politiet

Søndag 12. marts 2017 kl. 11:36En 40-årig mand fra det midtjyske fremstilles i eftermiddag i grundlovforhør, efter at han blev anholdt på Djursland først på natten. Han var fuld og ville ikke tale med politiet. Først påkørte han en politibil, derefter forsøgte han at køre en betjent ned, inden han stak af med politiet i hælene.Det gik så vidt, at politiet måtte affyre varselskud og benytte sømmåtter til at standse mandens bil.