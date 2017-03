Skjult politikamera i Christiania - 2 fængslet for hashsalg

Søndag 12. marts 2017 kl. 09:40Der hersker hverken tillid eller venlighed mellem beboerne i fristaden Christiania i København og politiet. Det er igen kommet til udtryk i weekenden, hvor 2 mænd på 38-47 år er blevet anholdt og varetægtfængslet for hashsalg i stor mængde. Angiveligt afsløret af et skjult politikamera, som beboerne netop havde fundet.Politiet erkender at benytte overvågning, men er ikke meget for at oplyse noget, ligesom beboerne i Christiania er tilbageholdende med kommentarer.