Holland bortviste tyrkisk minister - ført ud af landet

Søndag 12. marts 2017 kl. 07:38Den europæiske kulturkrise med Tyrkiet udviklede sig yderligere i nat, da Holland bortviste den tyrkiske familieminister Fatma Betul Sayan Kaya og førte hende ud af landet. Holland tillader ikke tyrkiske valgmøder og propaganda for afstemningen om den forfatning, der skal give enehersker Recep Erdogan yderligere magt, på hollandsk territorium.Hun var klædt helt i den islamiske stil og med hovedbeklædning. Ikke til at tage fejl, det var 2 vidt forskellige kulturer i opgør. Fatma Kaya trodsede det hollandske forbud mod at optræde i landet ved at køre til Rotterdam, og så blev hun "smidt ud". Det skete kort før hendes forsøg på at komme til det tyrkiske konsulat i byen.Efterfølgende demonstrerede op mod et par tusinde tyrkere (Erdogan-tilhængere) ved konsulatet. Herunder blev der kastet med flasker mod politiet og politibiler angrebet. Demonstrationen blev opløst af hollandsk politi ved bl.a. anvendelse af vandkanoner.