Optræk til den helt store krise omkring genstridige Tyrkiet

Lørdag 11. marts 2017 kl. 20:59Efter den hollandske regerings beslutning om, at tyrkiske politikere ikke kan holde vælgermøder i landet i forbindelse med næste måneds folkeafstemning om en ny tyrkisk forfatning, og dagens afvisning af den tyrkiske udenrigsminister, udvikler det sig nu til den helt store krise på grund af tyrkisk genstridighed.Den tyrkiske familieminister har i bil krydset grænsen til Holland for at holde vælgermøde. Hollandsk politi har ifølge de seneste oplysninger tilbageholdt ministeren.Imens tordner enehersker Recep Erdogan løs fra Tyrkiet, hvor nu ikke kun Tyskland (der også har forhindret vælgermøder) udskældes som nazister, men også Holland.