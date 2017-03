Politijagt på hætteklædt mand der brændte hjemløs til døde

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 11. marts 2017 kl. 18:37Indbyggerne i den syditalienske by Palermo er i oprør efter en umenneskelig episode i dag. Hvor en hætteklædt mand hældte brændbar væske over en sovende hjemløs mand, som derefter brændte til døde uden for et sted, hvor de hjemløse sædvanligvis søger hen for at få lidt at spise.Politiet er nu på jagt efter den hætteklædte galning, som blev optaget af et overvågning kamera, da han begik sin frygtelige ugerning. Den mordbrændte hjemløse mand var far til 2 og skilt fra deres mor. Efter skilsmissen begyndte han at bo på gaden.