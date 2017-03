Livfarligt kvæstet kvinde nu død

Lørdag 11. marts 2017 kl. 15:02En 87-årig kvinde, der i går blev livfarligt kvæstet, da hun blev påkørt af en bil på fortovet i nordkøbenhavnske Holte, er nu død. Lægerne på Rigshospitalet i København kæmpede for at redde hendes liv, men måtte opgive. Nu er situationen for føreren af bilen langt alvorligere.Det var en 70-årig kvinde, som blev forvirret på grund af andres dytten, da hun kørte ud fra en parkeringplads. Derfor kørte hun videre på fortovet og ramte den 87-årige kvinde dødeligt.