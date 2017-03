Mand fra Nakskov ville dræbe sin samlever - idømt fængsel

Lørdag 11. marts 2017 kl. 13:58Hvis en 29-årig mand fra Nakskov ikke holder sig på måtten i den prøvetid, som er knyttet til en betinget fængseldom på 30 dage, ryger han bag tremmer. Han er idømt den betingede straf for at true sin tidligere samlever med at ville dræbe hende. Det skete på McDonald's restaurant i Slagelse.Den unge mand truede sin jævnaldrende tidligere samlever højlydt på restauranten i overværelse af andre gæster. Deres strid havde et fælles barn som omdrejningpunkt.