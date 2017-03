Holland sætter hårdt ind over for tyrkisk udenrigsminister

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 11. marts 2017 kl. 12:35Den hollandske regering er ikke så eftergivende som tyskerne i forhold til Tyrkiet. Regeringen har i dag forbudt et fly med den tyrkiske udenrigsminister at lande i Holland. Det sker af hensyn til landets sikkerhed og den offentlige orden - fordi den tyrkiske minister forsøger at trodse et hollandsk forbud mod at deltage i et vælgermøde.Tyrkiet med enehersker Recep Erdogan i spidsen tror åbenlyst, at man kan optræde på den internationale scene i andre lande, som det nu passer tyrkisk temperament. Men sådan er det altså ikke, og mindst 2 lande har nu sat sig effektivt op mod den upassende tyrkiske optræden. Det er foruden Holland også Østrig, der har stillet forslag om i alle EU-lande at forbyde tyrkiske vælgermøder.