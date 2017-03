FN advarer - største humanitære katastrofe nogensinde truer

Lørdag 11. marts 2017 kl. 09:32Flere end 20 millioner mennesker i landene Yemen, Somalia, Sydsudan og Nigeria er i overhængende fare for at sulte ihjel eller gå til som følge af sygdom i kølvandet på mangel af fødevarer og medicin. Advarslen kommer fra FN, der ser den største humanitære katastrofe nogensinde forude.Alene op mod 1½ million børn er i fare for at dø af sult, lyder de foruroligende advarsler fra FN. Alt imens grænser lukkes, pigtråd spærrer vejene, kampe mellem alle - med våben og bomber... I en verden ude af kontrol.