Ung mand på vej hjem fra fest overlever at blive påkørt af tog

Lørdag 11. marts 2017 kl. 07:46En 18-årig nordjysk mand overlever at være blevet påkørt af et tog, da han til midnat var på vej hjem fra en fest. Han blev svært kvæstet, men meldingen til morgen er, at han er uden for livfare i hænderne på sygehus-lægerne i Ålborg. Ulykken skete i Vrå mellem Hjørring og Brønderslev.Om ulykken skete ved, at den unge mand faldt ud på skinnerne eller faldt i søvn, vides endnu ikke. Det kan han måske selv fortælle, når politiet på et tidspunkt kan tale med ham.