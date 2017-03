Kampklædt politi igen på ransagning i Christiania

Fredag 10. marts 2017 kl. 21:14Det tyder ikke på nogensinde at blive roligt forholdet mellem beboerne i fristaden Christiania i København og politiet. Igen i aften er kampklædt politi rykket ind i området for at ransage forskellige steder for narko. Der er fundet hash og en enkelt person er anholdt.Politiets indsats er påny rettet mod hash-handlen i Christiania. Et særligt politikorps er udpeget til den opgave, og det er dette, der er i aktion i aften. Der er ingen meldinger (endnu) fra fristadens beboere.