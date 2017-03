4 filialer af bank bombe-truet

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 10. marts 2017 kl. 11:40Jyske Banks 4 filialer i nordjyske Ålborg er i formiddag blevet evakueret. Det skete efter en bombe-trussel i et brev, som den ene af filialerne modtog. Da truslen ikke var rettet mod en specifik af de 4 filialer, besluttede politiet hurtigt at sætte ind overfor dem allesammen.Man har siden været igang med at undersøge filialerne, ligesom det efterforskes, hvorfra bombe-truslen er kommet.